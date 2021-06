PMs pedem socorro nas redes sociais após ataques no AM; efetivo da PM na cidade é de dois militares

Circula pelas redes sociais um vídeo onde dois policiais militares, lotados no município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas, relatam que a cidade conta com um efetivo de apenas dois PMs, que são eles próprios, e um guarda municipal para a segurança do município.





O pedido de ajuda dos militares ocorreu após a cidade também registrar ocorrências de ondas de ataques semelhantes às que ocorreram na capital do estado, Manaus, no último fim de semana.





Após a divulgação das imagens, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) informou, na manhã desta segunda-feira (7), que equipes de policiais militares foram enviadas para auxiliar e reforçar o patrulhamento da cidade.





Na gravação, os militares denunciam que a cidade experimenta uma onda de violência fora do comum e que o efetivo de apenas dois policiais não é suficiente para atender às ocorrências, além de colocar a vida dos agentes em risco.





Segundo eles, a cidade está sendo atacada e rajadas de tiros foram disparadas contra a prefeitura e o Centro do Idoso. Além disso, os criminosos também atearam fogo na Secretaria de Obras e em outro prédio localizado atrás da prefeitura.





“Infelizmente, a realidade nossa aqui é essa. Dois PMs e um guarda municipal para tentar combater essa situação aí”, afirmou a policial.





Ataques em Manaus





A capital do estado viveu momentos delicados entre o fim da noite de domingo (6) e a madrugada desta segunda-feira (7). Criminosos atearam fogo em uma Unidade Básica de Saúde, no prédio sede do Sindicato de Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e em um caixa eletrônico.





(G1)