Cadela é abandonada pelos donos no meio da rua e corre atrás do carro querendo voltar para casa; veja vídeo

Uma cachorra foi abandonada no meio da avenida Centenário, em Belém. Os donos colocam a cachorra para fora do carro e vão embora. Ao notar que seus donos a estavam indo embora, a cadela corre atrás do veículo. As informações são do portal CM7.





O momento foi registrado em vídeo, a movimentação do local não parece ter inibido a ação. Segundo informações da Polícia Civil, a Divisão Especializada em Meio Ambiente e proteção Animal (Demapa) já expediu ordem de serviço para identificar o autor do abandono.





Para a surpresa dos “tutores”, a cadela conseguiu voltar para casa. O caso gerou revolta nas redes sociais neste domingo (20).