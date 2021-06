Gasolina volta a ultrapassar R$ 6 no Ceará; veja preços dos combustíveis

A gasolina vendida nos postos de combustíveis do Ceará voltou a bater o patamar dos R$ 6 na última semana, revela pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O maior preço encontrado para o combustível entre 13 e 19 de junho foi R$ 6,12, na cidade de Itapipoca.





O preço, porém, ainda fica abaixo do recorde de R$ 6,39, alcançado em maio deste ano. O valor havia sido encontrado na cidade de Pacoti para pagamento no cartão e R$ 6,14 para pagamento à vista.





Após uma semana de certa estabilidade nos preços do combustível, a gasolina apresentou na última semana alta de R$ 0,02 no preço médio, chegando a R$ 5,76. O valor considera pesquisa realizada pela ANP em 179 postos de combustíveis no Estado.





Na semana anterior, entre 6 e 12 de junho, o preço máximo para o combustível era de R$ 5,999 - basicamente R$ 0,12 a menos. Em contrapartida, o preço mínimo para o combustível no Estado caiu de R$ 5,39 para R$ 5,29 - este último encontrado em Sobral.





FORTALEZA





Na Capital cearense a pesquisa realizada em 101 postos de combustíveis mostra que o preço médio da gasolina ficou em R$ 5,74, pouco diferente dos R$ 5,73 observados na semana anterior. O preço mínimo encontrado foi R$ 5,39 e o máximo foi R$ 5,89.





DIESEL





O preço médio do diesel ficou R$ 0,08 mais caro na última semana ao passar de R$ 4,59 para R$ 4,67 no Ceará. O preço mínimo encontrado foi R$ 4,39, enquanto o máximo ficou em R$ 4,94.





Em Fortaleza, o preço médio do diesel ficou em R$ 4,73 - R$ 0,05 mais caro que na semana anterior. O preço mínimo ficou em R$ 4,69 e o máximo ficou em R$ 4,77.





ETANOL





O Etanol teve alta de R$ 0,04 no preço médio no Ceará, chegando a R$ 5,16, sendo R$ 4,78 o preço mínimo e R$ 5,48 o preço máximo encontrado.





Em Fortaleza, o preço médio também foi R$ 5,16, alta de R$ 0,05 ante a semana anterior. O preço mínimo encontrado foi R$ 4,95 e o máximo foi R$ 5,39.





CONFIRA OS PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS





GASOLINA COMUM (PREÇOS POR CIDADE)





CAUCAIA





Postos pesquisados: 21

Preço médio: R$ 5,655

Preço mínimo: R$ 5,490

​Preço máximo: R$ 5,889





CRATO





Postos pesquisados: 6

Preço médio: R$ 5,868

Preço mínimo: R$ 5,709

​Preço máximo: R$ 5,920





FORTALEZA





Postos pesquisados: 101

Preço médio: R$ 5,745

Preço mínimo: R$ 5,390

​Preço máximo: R$ 5,899





JUAZEIRO DO NORTE





Postos pesquisados: 5

Preço médio: R$ 5,899

Preço mínimo: R$ 5,720

​Preço máximo: R$ 5,979





MARACANAÚ





Postos pesquisados: 10

Preço médio: R$ 5,692

Preço mínimo: R$ 5,650

​Preço máximo: R$ 5,78





QUIXADÁ





Postos pesquisados: 8

Preço médio: R$ 5,792

Preço mínimo: R$ 5,630

​Preço máximo: R$ 5,859





SOBRAL





Postos pesquisados: 12

Preço médio: R$ 5,921

Preço mínimo: R$ 5,290

​Preço máximo: R$ 5,990





GASOLINA ADITIVADA





Preço médio: R$ 5,919

Preço mínimo: R$ 5,490

​Preço máximo: R$ 6,290





GNV





Preço médio: R$ 4,30

Preço mínimo: R$ 4,29

​Preço máximo: R$ 4,39





ETANOL





Preço médio: R$ 5,16

Preço mínimo: R$ 4,78

​Preço máximo: R$ 5,489





DIESEL





Preço médio: R$ 4,672

Preço mínimo: R$ 4,390

​Preço máximo: R$ 4,940





DIESEL S10





Preço médio: R$ 4,687

Preço mínimo: R$ 4,379

​Preço máximo: R$ 4,990





(Diário do Nordeste)

Foto: Thiago Gadelha