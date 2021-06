Camilo Santana libera aulas presenciais no ensino superior e feiras livres em todo o Ceará

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta sexta-feira (25), que o próximo decreto liberará o funcionamento das feiras livres e aulas presenciais em instituições públicas e privadas de ensino superior de todo o Ceará, incluindo a Região do Cariri.





As medidas valem a partir de segunda-feira (28) e seguem por duas semanas, até 10 de julho — portanto, as demais restrições permanecem neste fim de semana (26 e 27 de junho). O documento deve ser publicado neste fim de semana no Diário Oficial do Estado (DOE).





O último decreto havia sido prorrogado, mantendo as medidas restritivas previstas no anterior. Neste, o que muda é que, além de dois setores liberados, a Região do Cariri passa a funcionar de acordo com o restante do Ceará. Assim, o toque de recolher permanece das 23h às 5 horas.





A expectativa do comércio era ampliar o horário de funcionamento, com as lojas de rua abertas das 9h às 19h, e as de shopping centers de 10h às 22h.





Camilo, contudo, não informou detalhes sobre o setor. Durante transmissão ao vivo nesta tarde, ele disse que o decreto trará "muitas mudanças". O governador também frisou que a imunização tem avançado, mas a situação ainda exige cautela.





(Diário do Nordeste)

Veja mais sobre: Ceara

Foto: Cecília Bastos/USP Imagens