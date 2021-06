Maria do Rosário presta solidariedade à jornalistas e diz que Bolsonaro tem que ser ‘parado’: “É preciso parar este sujeito"!

A deputada federal esquerdista Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores, foi até as suas redes sociais para comentar acerca do episódio envolvendo o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (sem partido), e uma jornalista.





A parlamentar do PT prestou solidariedade as profissionais de imprensa e afirmou que o Chefe de Estado precisa ser ‘parado’, além de pedir a saída do presidente.





“Paga uma de “machão” na frente de mulheres jornalistas e na hora de ser valente pra combater as tretas é mansinho. Minha total solidariedade às jornalistas atacadas. É preciso parar este sujeito. #ForaBolsonaro“, escreveu a congressista petista.