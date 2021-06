CAMOCIM-CE: PESCADOR DE 36 ANOS É MORTO A PAULADAS NO BAIRRO DA PRAIA

Infelizmente, a polícia registrou mais um homicídio aqui no nosso município de Camocim. O sinistro aconteceu por volta de 01h da manhã desta segunda-feira, 07, no cruzamento das ruas Paissandu com São Francisco, no bairro da Praia. De acordo com as informações apuradas junto a PM pelo blog Camocim Polícia 24h, populares ligaram para o 190 informando que uma pessoa estava toda ensanguentada e agonizando no endereço acima citado.





Sem perda de tempo equipes policiais foram ao local e se depararam com a vítima já morta, trata-se de João Batista Lourenço Filho, um pescador de 36 anos que residia na Rua Rui Barbosa, no bairro Cruzeiro.





Ainda de acordo com a polícia, um homem que reside próximo ao local onde aconteceu o sinistro, teria ouvido gritos e quando abriu a porta para ver o que estava acontecendo ainda chegou a ver uma pessoa fugindo com uma tora de pau na mão. A vítima que estava trafegando em uma moto morreu ali mesmo no local e teve a cabeça deformada a golpes de pau.





As diligências policiais foram iniciadas e metros à frente do local do crime a polícia encontrou uma tora de madeira toda ensanguentada, provavelmente a mesma usada no crime. As equipes policiais continuam as diligências a procura do criminoso. Qualquer informação que leve ao paradeiro do acusado ligar para o 190. Sigilo absoluto.









5º homicídio









Lamentavelmente, esse é o 5º homicídio registrado nesse ano em Camocim, o último havia sido registrado na quarta-feira, 02, há exatamente cinco dias.





Camocim Polícia 24h