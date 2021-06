Bolsonaro diz quando vai se vacinar contra a Covid-19 e apoiadores aplaudem

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) parou para conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira (7) e falou sobre diversos assuntos. Apoiadores do presidente costumam se reunir em um cercadinho no Palácio.





Bolsonaro sempre para no local para tirar fotos e conversar com apoiadores. Nesta segunda, uma apoiadora questionou o presidente sobre a vacinação para professores. Bolsonaro afirmou que há um Plano Nacional de Vacinação e que ele se meterá nisso porque é lei.





“Todo mundo tem prioridade, tanto é que eu vou ser o último a ser vacinado. Deixa todo mundo vacinar primeiro”, disse Bolsonaro (assista a partir de 6min57seg do vídeo abaixo). Os seguidores do presidente gostaram da resposta. “Mito”, gritou um homem.









Vacinação no Brasil





O Brasil é o quarto país em número total de doses de vacinas aplicadas. Foram 71,7 milhões até ontem. À frente do Brasil aparecem China (763 milhões), Estados Unidos (300,2 milhões) e Índia (225,5 milhões). Estes países têm mais de 200 milhões de habitantes.





No ranking que considera a proporção de vacinas aplicadas a cada 100 habitantes, o Brasil é apenas o 66º. Até o momento, são 33,90 doses aplicadas a cada 100 habitantes. O Reino Unido lidera este ranking (99,11 a cada 100 pessoas), seguido por Estados Unidos (89,78) e Canadá (68,29).





O país registra mais de 460 mil mortes em decorrência da Covid-19. Neste ranking, o Brasil só é superado pelos Estados Unidos, com seus mais de 500 mil óbitos. A média de mortes no país está em cerca de 1,6 mil óbitos diários.





Fonte: i7News