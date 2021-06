TRAGÉDIA: Colisão entre caminhão e caminhonete deixa homem morto entre Santa Quitéria e Canindé

Uma colisão entre uma caminhonete e um caminhão deixou uma vítima fatal na tarde desta sexta-feira (18), na rodovia CE 257, entre Santa Quitéria a Canindé, mais precisamente na localidade de Cedro, já próximo ao distrito de Salitre. No momento do acidente, chovia no local.

Morreu na hora, o condutor da Chevrolet D20, de cor vermelha e placas BKO-3408, com inscrição de Cariré, Francisco Nelton Portela, 63. Tamanho o impacto, o seu corpo ficou preso nas ferragens e aguarda a chegada do Corpo de Bombeiros para que seja feita a remoção.

Já o motorista do outro veículo, uma Accelo 815, de cor branca e placas ORV-7945, com inscrição de Canindé, foi identificado como Luiz Amaro, motorista de horário de Salitre para a sede de Canindé.





Segundo informações de Luiz Amaro, o motorista da caminhonete vinha em sua direção e ele teria puxado o carro para o acostamento, mas o choque foi inevitável. O mesmo acredita que o outro condutor tenha cochilado ao volante. A cabine da D20 ficou completamente destruída.





O corpo deverá ser removido para o núcleo da Perícia Forense em Canindé. A ocorrência está sendo atendida pela Polícia Rodoviária Estadual.





Mais cedo, um outro acidente ocorreu na mesma CE 257. Uma Saveiro, da cidade de Forquilha, acabou perdendo o controle e descendo o aterro, mas sem maiores danos.





Com informações do radialista Wellington Lima