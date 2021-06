PMs DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Na noite da última quarta-feira, dia 16, Policiais Militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), atenderam a uma ocorrência de disparo de arma de fogo em via pública e prenderam em flagrante Francisco Elvis de Oliveira Cassemiro (28), com uma arma de fogo ilegal. O fato aconteceu no residencial Caiçara, no bairro Terrenos Novos, em Sobral-CE.





Durante patrulhamento diário, a equipe do CPRAIO recebeu informações, via frequência de rádio, que estaria acontecendo disparos de arma de fogo no residencial Caiçara. Rapidamente, a equipe se deslocou até o local informado, e, ao chegar, avistaram um indivíduo correndo em direção a um matagal.





Após buscas pela região, o indivíduo foi encontrado com um revólver calibre .32, com quatro munições deflagradas.





Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à Francisco Elvis. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral onde foi autuado com base nos artigos 14 e 15 do Estatuto do Desarmamento.





Assessoria de Comunicação da PMCE