DENÚNCIA: O BAIRRO RENATO PARENTE ESTÁ ABANDONADO!

"Os moradores da Rua Custódio Gomes de Azevedo, cansados há aproximadamente 15 anos com o sofrimento de muita água da chuva empoçada nas suas portas, já fizeram vários requerimentos a prefeitura, pedidos a secretários, e nunca receberam uma solução. Já que nunca sai o serviço para o bairro todo, que pelos menos resolvesse o problema da lagoa que se forma nas portas dos moradores. A cobrança do IPTU já chegou mas não tem uma benfeitoria na rua. Parece que a cidade que se enaltece tanto com índices de educação, saúde e modernidade nas suas vias, não consegue resolver um problema que até um auxiliar de pedreiro resolveria se tivesse autorização do órgão público.