Com Covid, pastor R. R. Soares, de 73 anos, é intubado

O líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, o missionário R. R. Soares, de 73 anos, foi intubado neste sábado (5). Com Covid-19, o religioso está internado no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro.





Soares está internado desde a última sexta-feira (4). A intubação foi feita para aliviar a dificuldade que ele estava apresentando para respirar, segundo informou o jornal A Tribuna.





Apesar de ser considerado grupo de risco, por causa da idade, o pastor não tem histórico de comorbidades.





Além de pastor, ele é dono da RIT TV, uma emissora UHF, e da Nossa TV. R. R. Soares também apresenta o programa Show da Fé, que é exibido na Rede TV! e na Band.