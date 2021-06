TRAGÉDIA: Pai pula de 17° andar de hotel com filha de 6 anos no colo

Um homem de 53 anos se atirou do 17º andar com a filha de 6 anos no colo, na madrugada deste sábado (5). O crime ocorreu no Hotel San Raphael, no Largo do Arouche, por volta das 5h da manhã. Os dois morreram no local.





O criminoso era procurado pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), mas ainda não se sabe por qual motivo. Ele deixou uma carta onde pede desculpas e diz que ele a filha foram felizes até o último momento de suas vidas.





De acordo com informações da Polícia Militar, a família era da Espanha. Na carta, o homem conta ter vindo para o Brasil após lhe prometerem trabalho e documentos limpos. Após o emprego não se concretizar, ele permaneceu no país de forma ilegal, sustentando-se vendendo churrasquinhos.





Na missiva, o pai declara que não daria uma vida miserável à filha, e se recusaria a moraria na rua com ela.





O caso foi registrado como homicídio e suicídio pela 2ª Delegacia de Bom Retiro e foi encaminhado para o 3º Distrito Policial, em Campos Elíseos.





(Pleno News)