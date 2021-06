VAMOS AJUDAR A ANA LIS!

Ana Lis tem 1 ano e foi diagnosticada com uma má formação no ureter, que é uma obstrução no trato urinário, com isso, causando a HIDRONEFROSE. Ela precisa fazer uma cirurgia que se chama PIELOPLASTIA, e este procedimento requer um cuidado especial e é caro, custa em torno de R$ 30.000,00.