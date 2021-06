CONHEÇA O JOVEM QUE SALVOU ADVOGADA QUE CAPOTOU VEÍCULO NA CE-085, EM CAMOCIM

Vamos iniciar nossa pauta desta quarta-feira, 09, com a notícia de um ato de bravura e heroísmo protagonizado pelo jovem granjanse, Afonso, profissional que atua no transporte intermunicipal no trajeto entre Camocim e Granja. Ele foi o primeiro a pular nas águas do açude do Privat para salvar a advogara Patrícia Azevedo.





O acidente de trânsito ocorreu por volta das 14:30, ocasião em que a Van que Afonso trabalhava passava pelo trecho da CE-085, em que Patrícia se acidentaria. O transporte coletivo seguia no mesmo sentido da via que o carro da advogada, uma Toyota Hilux 4x4, que trafegava logo atrás. Ao reduzir a velocidade para passar em buracos, o pneu da caminhonete teria estourado e o carro caiu no açude. Ao perceber que o o carro da advogada teria caído, o jovem Afonso avisou ao motorista da topique que parou o veículo de passageiros e o cobrador pulou na água. Segundo Afonso, Patrícia estava presa ao cinto de segurança dentro do carro com a porta fechada e graças a ajuda de um morador local e um passageiro que vinha na topique foi possível retirar a advogada com segurança. “Ela estava quase se afogando e a sorte era que a porta não estava travada”. Disse Afonso.

Após o susto, Patrícia foi resgatada com segurança e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local para auxiliar na ocorrência.





A história teve final feliz e os aplausos vão para Afonso juntamente com aqueles que ajudaram no salvamento de Patrícia.





Por: Lucifran Macedo

Info: André Martins

Foto reprodução