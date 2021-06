Operação em Sobral resulta na prisão de 20 pessoas e na apreensão de entorpecentes

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrada, nas primeiras horas da manhã de hoje (9), culminou na prisão de 20 pessoas suspeitas de integrar coletivos criminosos com envolvimento no narcotráfico e em homicídios ocorridos em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Uma pessoa já estava presa e teve um mandado de prisão cumprido em uma unidade do sistema penitenciário cearense. Os números são resultados dos cumprimentos de mandados de prisão preventiva e temporária em desfavor de alvos já investigados pelos agentes de segurança pública. Além das prisões, drogas, dinheiro e celulares foram apreendidos, após os cumprimentos de busca e apreensão.

Objetivando retirar de circulação membros de coletivos criminosos com atuação direta na comercialização dos ilícitos, bem como nos crimes de homicídio, a PCCE iniciou uma operação para dar cumprimentos a mandados de prisão preventiva e temporária, bem como de busca e apreensão. Com efetivo de 150 policiais civis, divididos em 40 equipes, o trabalho resultou na captura de 20 pessoas. Um dos mandados foi cumprido contra um suspeito que já se encontrava em uma unidade prisional da região. As capturas ocorrem no município de Sobral, Santana do Acaraú, Itapajé, Forquilha, e em bairros da Capital.

Os alvos da operação são investigados pelos crimes de integrar organização criminosa, homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Para o diretor adjunto do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), Matheus Araújo, o trabalho da Polícia Civil na região é fundamental para desarticular ações criminosas que buscam fixar grupos no Interior. “Tiramos de circulação pessoas ligadas diretamente com a comercialização de entorpecentes, crimes patrimoniais, organização criminosa e homicídio. É uma resposta que será dada diuturnamente para a população de Sobral que, com certeza, acredita no trabalho sério e exitoso da PCCE nessas regiões”, pontuou o delegado.





Apreensões de drogas









Com ajuda de cães farejadores, os policiais civis apreenderam uma quantidade de entorpecentes, além de dinheiro e utensílios para a distribuição e a contabilidade do tráfico de drogas. Os ilícitos foram encontrados em casas de alvos que já se encontravam com mandados de prisão em aberto. Eles também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. No total, foram apreendidos 145 gramas de cocaína, 144 gramas de maconha, quatro celulares e R $1.740 em espécie.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3677-4711 da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.