Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro por seleções na história

Uma máquina de quebrar recordes. O português Cristiano Ronaldo tornou-se o maior artilheiro por seleções da história do futebol nesta quarta-feira ao marcar duas vezes sobre a França, na última rodada da fase de grupos da Eurocopa.





Com dois gols, o camisa 7 chegou aos 109 pelo time lusitano e empatou com o iraniano Ali Daei.





CR7 desembarcou para a Eurocopa com 104 gols marcados, a cinco de igualar a marca do ex-jogador do Irã. Com dois gols sobre a Hungria e um sobre a Alemanha, o atleta da Juventus agora tem cinco na fase de grupos. Ele é o artilheiro isolado do torneio.





Além deste recorde, o português quebrou mais duas marcas importantes nesta Eurocopa. Cristiano Ronaldo é o único atleta a disputar a competição cinco vezes na história (24 jogos), além de ter deixado Michel Platini na contagem histórica de gols marcados. São 14 gols contra nove do francês.









VEJA O TOP-10 DE MAIORES ARTILHEIROS POR SELEÇÕES





Ali Daei - Irã - 109 gols

Cristiano Ronaldo - Portugal - 109 gols

Mokhtar Dahari - Malásia - 86 gols

Ferenc Puskás - Hungria - 84 gols

Kunishige Kamamoto - Japão - 80 gols

Godfrey Chitalu - Zâmbia - 79 gols

Hussein Saeed - Iraque - 78 gols

Pelé - Brasil - 77 gols

Sándor Kocsis - Hungria - 75 gols

Bashar Abdullah - Kuwait - 75 gols





Fonte: IG