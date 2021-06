DENÚNCIA: INSEGURANÇA NO BAIRRO DOM JOSÉ

Internauta envia denúncia ao Blog Sobral 24 horas, relatando a insegurança pública no bairro Dom José, precisamente no entorno do colégio Maria José Ferreira Gomes.





Veja a reclamação:

"Oi, gostaria de fazer um apelo ao prefeito por mais segurança no bairro Dom José, colocando uma base móvel da policia em frente o colégio Maria José, porque tem um indivíduo pintando e bordando em cima dos cidadãos, tomando nossos pertences...Quando a base estava em frente o colégio Maria José, não tinha assalto, mas como não tem, eles fazem o que querem com nós. Alô seu PREFEITO...OLHE MAIS PRA NÓS SOBRALENSES E PROVIDENCIE MAIS SEGURANCA."