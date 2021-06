No RJ, dois policiais militares são executados dentro de viatura

Dois policiais militares que estavam de serviço foram mortos na madrugada desta quinta-feira (17) na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo informações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), as armas dos PMs, um fuzil e uma pistola, foram levadas pelos executores. Os agentes estavam dentro de uma viatura quando foram atingidos.





Os policiais estavam atuando em uma rua de acesso à Rodovia Presidente Dutra, a Via Dutra. Lotados no batalhão de Queimados, o 24º BPM, também na Baixada, os PMs estavam cumprindo Regime Adicional de Serviço (RAS) no 20° BPM (Nova Iguaçu).





Identificados como sendo o soldado Sérgio Magalhães Belchior e o cabo Helder Augusto Gonçalves Silveira, os dois policiais chegaram a ser socorridos e levados para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas já chegaram mortos na unidade hospitalar. A viatura em que eles estavam ficou completamente destruída pelos disparos.





A Polícia Civil acredita que os agentes foram vítimas de emboscada de homens ligados ao tráfico. Há também uma hipótese que aponta para participação da milícia na execução do crime. Investigadores da DHBF estiveram no local e fizeram a perícia do veículo. Os agentes vão procurar imagens de câmera de segurança para identificar o veículo usado pelos bandidos. (Pleno News)