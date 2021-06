DENÚNCIA: MATO TOMA CONTA DA AVENIDA MARIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO

"Boa noite! Venho por meio deste veículo de comunicação de larga abrangência, solicitar junto a Secretaria dos Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Sobral a retirada do mato que toma conta da Avenida Maria Conceição Azevedo no Morada do Planalto I e II. Para aqueles que praticam as suas caminhadas matinal ou no final da tarde a tarefa tornou-se praticamente impossível, principalmente o trecho compreendido entre o clube dos calçadistas e o final do morada do Planalto II. Esperamos ação da secretaria no sentido de promover a limpeza do espaço acima descrito."