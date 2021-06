Coca-Cola tem prejuízo de R$ 20 bilhões após CR7 preferir água

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo fez com que a gigante Coca-Cola perdesse 4 bilhões de dólares (pouco mais de 20 bilhões de reais) em valor de mercado após demonstrar sua preferência por água ao refrigerante.



A história começou nesta segunda-feira (14), durante uma coletiva de imprensa e um dia antes da partida entre Portugal e Hungria, pela Eurocopa.



Ao sentar-se para começar a dar entrevista, o português pegou as duas garrafas de Coca-Cola que estavam sobre a mesa e as dispensou. Em seguida, pegou uma garrafa de água e a exibiu, como um incentivo para que os outros façam o mesmo.



A Coca-Cola é patrocinadora da Eurocopa, e as bebidas estavam na mesa propositalmente, para exibir a marca.



De acordo com o jornal Extra, não há uma explicação para a queda das ações da empresa, mas o fato de isto ter acontecido após a rejeição do astro do futebol pode ser uma espécie de “efeito Cristiano Ronaldo”. (Pleno News)