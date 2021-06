Bolsonaro debocha e desafia Doria: “Manda ele organizar um passeio de moto lá, vê se vai alguém!?”

Bolsonaro voltou a alfinetar o governador tucano do estado de São Paulo, João Doria (PSDB), após a motociata realizada na capital paulistana.



Ao comentar sobre as medidas restritivas que vem sendo adotadas pelo governo Doria, o presidente falou que Doria deverá realizar ‘um novo lockdown’ e o desafiou: “E agora São Paulo está decidindo novos lockdowns. Qual é o objetivo do cara? Manda ele organizar um passeio de moto lá, vê se vai alguém ver”.



O Chefe de Estado afirmou que não errou na condução da crise sanitária e relembrou o problema econômico causado pela política de ‘fecha tudo’.



“Não errei nenhuma. Dificuldade todo mundo tem. Em especial, por causa de governadores, que fecharam o comércio, destruíram empregos. Eu não fechei nem um botequim”, disse.

(Folha da República)