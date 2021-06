DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: IRMÃOS SÃO EXECUTADOS NA LOCALIDADE "BOQUEIRÃO"

Um duplo assassinato foi registrado na madrugada desta sexta feira(25), no distrito de Boqueirão, em Sobral.





De acordo com as primeiras informações, as vítimas foram os irmãos Francisco Flavio Rodrigues Ribeiro, 18 anos e Francisco Gleison Rodrigues Ribeiro, 22 anos, moravam no distrito de Boqueirão.





Populares relataram que os criminosos chegaram em um carro e se dirigiram para a residência das vítimas e após a invasão passaram a efetuar uma rajada de balas, provocando a morte dos jovens.





Diante de tamanha barbaridade a comunidade de Boqueirão, a comunidade de "Boqueirão" acordou com o barulho dos estampidos e ficou em pânico. Os autores da barbárie fugiram e até agora não foram identificados pela polícia .





Policiais militares foram acionados para o local da ocorrência, onde providenciaram o isolamento do local e até a chegada da perícia, que conduziu os corpos para serem periciados no IML.





As vítimas não tinham passagens pela polícia.





Sobral já registra 54 homicídios dolosos no corrente ano.





A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para investigar os crimes.