Eduardo Girão compara CPI com a “Escolinha do Prof. Raimundo”

Durante uma discussão entre os senadores Eduardo Girão (Podemos-CE) e Omar Aziz (PSD-AM), na manhã desta quarta-feira (16), durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, o parlamentar do Podemos comparou o colegiado com o programa humorístico “Escolinha do Professor Raimundo”. A declaração aconteceu enquanto ele criticava a postura de Aziz.





– Não é Escolinha do Professor Raimundo, não! Respeite os Senadores. O senhor faz o que quer aqui dentro! O senhor faz o que quer aqui dentro! Manda e desmanda – protestou Girão.





A confusão ocorreu durante a discussão sobre a convocação do secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas. Mesmo com o esforço da base do governo, a ida de Gabas para prestar depoimento ao colegiado foi barrada, por 6 votos contrários a 4 favoráveis à realização da oitiva.





Girão está entre os senadores que pede a ida de Gabas à comissão. Ele defende suposto envolvimento de Gabas em irregularidades investigadas no âmbito da Operação Ragnarok, deflagrada em junho do ano passado. A força-tarefa apura irregularidades do consórcio na aquisição emergencial de 300 ventiladores pulmonares.





(Pleno News)