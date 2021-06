AS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR PRENDEM ACUSADO DE MATAR DESAFETO A GOLPES DE ESTACA EM CAMOCIM

Uma ação conjunta entre policiais militares do P.O.G. e do Raio, com apoio da Polícia Civil, culminou com a prisão do indivíduo Izaquiel da Silva Flor, 21 anos, mais conhecido como Izaque, residente na Rua Tabelião Mário Aguiar Coelho, bairro Rodagem do Lago. Ele teria confessado ter matado a golpes de estaca o pescador João Batista Lourenço Filho, um pescador de 36 anos que residia na Rua Rui Barbosa, no bairro Cruzeiro.









Prisão rápida





Após o crime bárbaro os militares iniciaram as diligências a procura do assassino. Imagens de câmeras auxiliaram nas buscas e já por volta das 09h20 desta segunda-feira, 07, os policiais militares com o apoio da Polícia Civil, encurralaram o suspeito, realizaram um pente-fino na área e conseguiram lograr êxito na captura do indivíduo há poucos metros do local do homicídio, cruzamento das ruas Paissandu com São Francisco.









Motivação





Para os militares Izaque teria dito que participava de uma bebedeira com algumas pessoas, dentre elas a vítima, sendo que em determinado momento os dois se desentenderam e a vítima teria desferido dois golpes de capacete em sua cabeça. Instantes depois o acusado teria arrancado uma estaca de madeira e desferido golpes na cabeça da vítima, a qual ainda teria saído cambaleando em sua moto e veio a cair inconsciente metros depois. As informações ainda extraoficiais dão conta que o acusado ainda teria seguido a vítima e terminado o serviço.









Presídio





Diante dos fatos os pm’s conduziram Isaque até a DPC de Camocim onde o delegado plantonista o autuou em flagrante por crime de homicídio, sendo transferido para um presídio em seguida.





Operação conjunta entre policiais militares do P.O.G e Raio de Camocim





Apoio: Polícia Civil de Camocim





Camocim Polícia 24h

Foto ilustrativa