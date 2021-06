Ex-guerrilheiro das Farc preso no CE é extraditado para os EUA

A Polícia Federal extraditou o colombiano Guillermo Amaya Ñungo, de 57 anos, para os Estados Unidos nesta sexta-feira (4), após o ex-guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) passar quase dois anos preso em Fortaleza. A operação foi realizada em conjunto com a Agência de Combate às Drogas dos Estados Unidos (DEA).





Conhecido nos EUA como “El Patrón”, Guillermo pode pegar até 30 anos de pena por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Ele é acusado de comandar um complexo esquema de transporte de cocaína em grandes quantidades entre a Colômbia e o país norte-americano, com uso de aeronaves próprias e pistas de pouso em nações da América Central.





El Patrón foi detido pela PF em setembro de 2019 ao buscar a filha na escola, em Messejana, no Ceará. Sua extradição foi aprovada um ano depois no STF (Supremo Tribunal Federal) por unanimidade e posteriormente autorizada pelo Ministério da Justiça.





De acordo com a PF, a operação de extradição de Guillermo contou com forte esquema de segurança. Ele foi transportado sob escolta em jato executivo do governo dos Estados Unidos.





