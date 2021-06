EM CAMOCIM, HOMEM DE 34 ANOS É EXECUTADO COM SEIS TIROS NO BAIRRO APOSSADOS

O município de Camocim registrou um homicídio a bala durante a noite de quarta-feira, 02, por volta das 22h, na Rua Carlos Tavares, no bairro Apossados. A vítima foi identificada como Antonio José Monteiro de Oliveira, 34 anos, residente na Rua Carlos Tavares, bairro Apossados.





De acordo com as informações enviadas ao Camocim Polícia 24h, era por volta das 21h40 quando uma dupla trafegando em uma moto preta com descarga adulterada, sendo que o garupeiro efetuou vários disparos na vítima, alvejando o mesmo com seis tiros, todos na região peitoral.





No local impera a lei do silêncio, ninguém sabe de nada... ninguém viu nada. Também ainda não se sabe o que teria motivado o homicídio. Uma equipe da Pefoce esteve no local e conduziu o corpo da vítima ao IML de Sobral. Policiais militares do Raio, do P.O.G., bem como a Polícia Civil, efetuam diligências no sentido de capturar a dupla assassina.









4º homicídio





Lamentavelmente esse é o 4º homicídio registrado nesse ano em Camocim, o último havia sido registrado no dia 09 de maio no bairro da Olinda.





