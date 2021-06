VÍDEO: Prefeito reúne comitiva para inauguração de banheiro químico

Em Casa Nova, no Norte da Bahia, uma inauguração de banheiros químicos na comunidade de Mancambira, zona rural do município, tem dado o que falar. De acordo com a gestão municipal, tratam-se de 24 módulos sanitários sustentáveis com uma tecnologia desenvolvida para regiões de semiárido, que não usa água e é ambientalmente correto e agroecológico. As informações são de Carlos Britto. As informações são do Blog Carlos Britto.





Mas, o que está intrigando muita gente, é o fato de ter sido promovida uma aglomeração de pessoas para presenciarem a inauguração do equipamento em meio à pandemia da Covid-19. “Em plena pandemia juntar esse monte de gente para inaugurar um banheiro é um absurdo”, escreveu uma internauta.





O vídeo da inauguração, que se espalhou nas redes sociais, está dividindo opiniões, enquanto algumas pessoas consideram o equipamento válido, outras pessoas reprovam a atitude e acreditam que o prefeito, Wilker do Posto (PSB), deveria colocar esforços em outras ações voltadas para o combate da pandemia. Até o momento o prefeito não se pronunciou sobre a repercussão.