TRIO TENTA LIVRAR FLAGRANTE, MAIS PMCE APREENDE REVOLVER E DROGAS EM SOBRAL

Na manhã desta quinta-feira, 03, um revólver de calibre .38 com seis munições intactas e uma deflagrada, 24 gramas de crack e 25 gramas de maconha, R$ 677,75 em espécie, quatro aparelhos celulares, uma balança de precisão e sacos plásticos para embalar a droga foram apreendidos por uma composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).





Em uma ocorrência que resultou na prisão de três pessoas em Sobral-CE.





Durante serviço no bairro Terrenos Novos, a equipe do CPRaio recebeu uma denúncia acerca de um indivíduo, posteriormente identificado como Lucas Balbino Ferreira (21), o qual estaria traficando e teria uma arma de fogo na residência dele.





De imediato, os policiais compareceram ao lugar indicado para averiguar os informes e fizeram um cerco na residência.





Ao baterem à porta, uma das suspeitas que estava na casa informou que tinha perdido a chave da casa e demorou para abrir o portão.





Enquanto isso, atentamente, os militares observaram a movimentação suspeita na casa e flagraram o momento em que o homem e uma outra mulher jogavam objetos no quintal do vizinho.





Após uma das suspeitas abrir o portão e autorizar a entrada da equipe, os policiais fizeram uma busca minuciosa, enquanto parte da equipe foi fazer a verificação no quintal vizinho no qual os indivíduos jogaram alguns objetos.





Durante as diligências foram encontradas arma, drogas e uma balança de precisão e os sacos plásticos no quintal, enquanto dentro da casa foram encontrados a quantia em dinheiro e mais drogas e sacos plásticos.





Diante do flagrante, além de Lucas Balbino, as duas mulheres identificadas como Fabiana Maria da Silva (34) e Maria Marilane da Silva Balbino (18) também foram apresentadas na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi instaurado procedimento por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.