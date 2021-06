PRF recupera automóvel roubado nas proximidades da Policlínica em Tianguá

No dia 3 de junho de 2021, agentes da PRF, estavam em ronda nas proximidades do km 314 da BR 222, proximidades do Posto de Combustíveis Catatau, saída da cidade de Tianguá para a divisa do Estado do Piauí, quando observaram em atitude suspeita a passagem de um veículo Toyota Corolla de cor prata. Os policiais iniciaram um acompanhamento ao veículo e solicitaram parada ao condutor que iniciou fuga da abordagem. Durante o acompanhamento o veículo entrou em via urbana de Tianguá em alta velocidade, quase atropelando crianças no local.