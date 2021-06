Em meio às restrições, Doria foi a hotel de luxo no Rio de Janeiro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decidiu “fugir” do estado governado por ele e, no domingo (6), hospedou-se em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, Doria aparece tomando sol à beira da piscina do Fairmont Copacabana, um dos mais tradicionais hotéis da capital fluminense.





O vídeo mostra vários momentos diferentes de Doria no local. Em uma das imagens, ele aparece sem máscara estendido ao sol. O comportamento é bem diferente do pregado por ele em suas coletivas, quando faz discursos contra aglomerações e pede cautela quanto a viagens.





– O governador João Doria estava neste domingo [6] no hotel Fairmont, no Rio de Janeiro, em momento de descanso com a esposa, e não promoveu nenhum tipo de aglomeração – disse a assessoria do governador, em nota.





São Paulo segue na fase de transição do Plano SP, de flexibilização econômica. Comércio e serviços podem funcionar das 6h às 21h. Bares e aglomerações, porém, continuam proibidos. Na última quarta-feira (2), por exemplo, Doria havia declarado que não permitiria aglomerações em Campos do Jordão.





– Pais, conversem com seus filhos para que não se aglutinem. E quero falar para os que estão indo para as praias e para as montanhas, como Campos do Jordão: não permitiremos aglomeração. A Vigilância Sanitária estará atuando com a Polícia Militar de São Paula e, se precisar, com a utilização de drones e de helicópteros – afirmou ele, na ocasião.





No Twitter, internautas fizeram duras críticas contra o gestor paulista por conta da atitude e criticaram o que classificaram como “hipocrisia” de Doria em meio ao momento que ainda é de restrições em território paulista.





Em dezembro, Doria já havia sido criticado por ter viajado para Miami, nos Estados Unidos, para o Natal, quando todo o estado estava na fase vermelha do Plano SP, a mais restritiva. Ele voltou após o vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), ser diagnosticado com a Covid-19 e desculpou-se pela viagem.





(Pleno News)