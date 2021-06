O Guarany de Sobral venceu o Paragominas na estreia da Série D do Campeonato Brasileiro por 1 a 0 no estádio do Junco, em Sobral, no Ceará. O gol foi marcado por Raí, de pênalti, aos seis minutos do primeiro tempo.





Na próxima rodada o Guarasol encara o Moto Club no Nhozinho Santos, às 17h do sábado (12). No domingo (13), o Paragominas recebe e o Tocantinópolis na Arena Verde às 16h.





Fonte: Globo Esporte

Foto: Amaral Torquato