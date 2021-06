GUARDA MUNICIPAL DE GRANJA SOFRE ATENTADO A TIROS

Por volta das 20:10h desta quinta-feira (24), André Gomes Batista de Souza, Guarda Municipal de Granja sofreu um atentado a tiros quando trafegava na CE-085, entre Granja e Camocim, em um trecho conhecido como Salgado da Pedra.





André foi seguido por dois homens em outra moto, ambos usando blusões e capacetes preto. Quando as motos ficaram emparelhadas, o garupeiro apontou um revólver e disparou um tiro contra a cabeça de André, que conseguiu se esquivar abaixando a cabeça.





"Eu vi o clarão dos disparos e acelerei, deixando os dois para trás. Mesmo assim me seguiram até a localidade de Privat e atiraram outras 4 vezes. Foi quando desistiram", disse André, que descarta a possibilidade do ato ter sido uma tentativa de assalto. "Isso passa longe de um assalto. Tentaram claramente tirar minha vida", disse.





Segundo consta no Boletim de Ocorrência realizado pela vítima, como representante do Sindicato dos Agentes Municipais de Segurança Pública do Estado do Ceará (Sindiguardas), André Gomes vem fazendo várias denúncias de irregularidades na Guarda Municipal de Granja, envolvendo a Comandante da instituição e o Secretário Municipal de Segurança Pública. A tentativa de homicídio está sendo investigada pela Polícia Civil.





Por Tadeu Nogueira / Camocim Online