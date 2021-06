Guedes confirma que governo prorrogará auxílio por 3 meses

O governo federal “bateu o martelo” sobre a prorrogação do auxílio emergencial por mais três meses. A informação foi confirmada pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles. De acordo com a publicação, a decisão foi tomada em uma reunião de ministros realizada na semana passada.





Os valores devem ser mantidos no mesmo patamar das atuais parcelas, variando de R$ 150 a R$ 375. A prorrogação deve ser formalizada por meio da edição de uma medida provisória (MP) a ser publicada em breve. Na última semana, Guedes já admitia, nos bastidores, a prorrogação do benefício por até três meses.





A fase atual do auxílio emergencial começou a ser paga em abril deste ano e tem quatro parcelas, que se encerrarão em julho. As três novas parcelas, portanto, devem ser pagadas de agosto a outubro. A primeira edição do programa começou em abril do ano passado, com um valor inicial de R$ 600, e seguiu até o mês de dezembro.