Homem é morto a tiros em Santana do Acaraú

O corpo de José Cristiano de Oliveira, 27 anos, foi encontrado por moradores do bairro Gerardo Arcanjo (Rio das Graças), na manhã desta quarta-feira (9) na cidade de Santana do Acaraú. Segundo a PM, a vítima foi morta durante a madrugada. A PM isolou o local até a chegada da perícia forense que recolheu o corpo para o IML. Não há informações sobre a autoria do crime. A vítima morava com a família adotiva no bairro Jericó na cidade de Santana do Acaraú.





(Tribuna dos Vales)