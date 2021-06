Polícia Civil captura 17 pessoas envolvidas em homicídios no município de Sobral; vídeo

Uma operação da Polícia Civil, deflagrada na manhã desta quarta-feira (9), prendeu 17 pessoas envolvidas em homicídios no município de Sobral, na Região Norte do Ceará. As capturas do grupo também ocorreram em Fortaleza, Itapajé e Forquilha.





O s 150 agentes envolvidos na mobilização policial cumpriram mandados de prisão preventiva e temporária, assim como mandados de busca e apreensão. Uma quantidade de drogas não informada também foi apreendida.





Mais detalhes da ofensiva serão divulgados em coletiva de imprensa às 11h na Delegacia Regional de Sobral.

Com informações do Diário do Nordeste