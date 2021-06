Idosa de 102 anos tem alta após 2 semanas internada com Covid

Na terça-feira (1º), a idosa Maria Abadia, de 102 anos, recebeu alta hospitalar após duas semanas internada com Covid-19, em Anápolis, Goiás. Ela é a moradora mais velha do Abrigo Professor Nicephoro Pereira da Silva, que enfrenta um surto de coronavírus entre internos e funcionários.





Maria recebeu tratamento no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves. Apesar da alta, ela continuará em isolamento. As informações são do portal G1.





A Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (SMS) informou, nesta quarta-feira (2), que dos 76 moradores do abrigo, 65 testaram positivo. Além disso, oito funcionários foram infectados. Foram confirmadas quatro mortes de idosos da instituição, das quais duas já foram confirmadas como provocadas pela Covid-19, enquanto outros dois óbitos esperam os laudos finais.





A diretora do abrigo, Roselaine Cardoso, disse que a imunização de todos os moradores e funcionários do abrigo aconteceu há mais de 50 dias.