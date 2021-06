Irmãos suspeitos de homicídio tentado são capturado

Durante a continuidade de uma operação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), dois irmãos suspeitos de uma tentativa de homicídio foram capturados, na tarde dessa quinta-feira (10), em Massapê, município pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A operação, que teve início na manhã da quarta-feira (9), em Sobral (AIS 14), já havia capturado 20 suspeitos de integrar coletivos criminais.





A Polícia Civil, que realiza desde a última quarta-feira uma operação em Sobral, capturou, durante a ação continuada, dois irmãos suspeitos de tentativa de homicídio. Um deles, identificado como Francisco Cleildo Vasconcelos Sousa (22), conhecido como “Louro”, já responde por estupro de vulnerável. O irmão dele, que na época do crime era adolescente, também foi capturado. Francisco Cleverton Vasconcelos Sousa, de 18 anos, alcançou a maioridade há dez dias. Quando era menor de idade, ele respondeu a dois atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas. O crime pelo qual eles são investigados ocorreu em Groaíras (AIS 14), no fim de 2020.





As diligências foram realizadas após o andamento das investigações e a obtenção de informações a respeito da localização dos irmãos, no Distrito de Tuína, no município de Massapê. De acordo com as apurações, conduzidas pelas delegacias Regional e Municipal de Sobral, a tentativa de homicídio ocorreu em decorrência do envolvimento de todos com uma organização criminosa, que é o alvo da operação realizada pelos policiais civis.





Após a captura, os irmãos foram levados à Delegacia Regional de Sobral, onde foram realizados os procedimentos. A Polícia Civil investiga se houve participações dos homens em casos ocorridos na região.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3677-4711 da Delegacia Regional de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.