Avó pendura neto em corda na sacada de prédio para resgatar gato; vídeo

Uma avó pendurou seu neto de 7 anos para fazer o resgate de um gato que estava preso na sacada do andar de baixo ao apartamento dela. O caso aconteceu na China e chamou atenção por conta de ela ter arriscado a vida do menino, que foi amarrado a uma corda e desceu até o nível abaixo sendo segurado pela avó.





O momento do resgate foi filmado e é possível ver o garoto se equilibrando na borda da sacada. Ao colocar o gato dentro de um saco, ele é puxado de volta para cima com a ajuda do tio dele.





Assista ao momento do resgate:

Depois que o vídeo viralizou nas redes sociais, a avó, que foi identificada apenas como Tang, foi muito criticada por colocar em risco a vida do neto. Em entrevista ao site BJ News, o síndico disse que a moradora do prédio foi comunicada para que fosse explicado como ela deveria proceder nesses casos e que os pais do menino trabalham em outra cidade.





(O Dia)