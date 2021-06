Moradores de Jaibaras denunciam esgoto de caixa coletora transbordando para o açude; vídeo

Segundo os moradores, que já denunciaram várias vezes, o problema é antigo e existe desde quando foram feitas as caixas coletoras.





O morador do distrito de Jaibaras, Moacélio Sousa, denunciou no programa “Tribuna e Plenário” do radialista Oliveira Domingos, que as águas das caixas coletoras de esgoto do distrito caem dentro do açude. O morador ainda disse que na rua do açude, próximo à palhoça, quando a caixa enche os esgotos nas ruas estouram e vazam com todos os resíduos para dentro do açude.





A reportagem do Portal Paraíso identificou duas caixas coletoras às margens do açude com vazão para dentro do manancial que abastece Sobral e outra com vazão para o rio Jaibaras. As obras de saneamento e esgotamento sanitário do distrito começaram em maio de 2008 com investimento de R$ 1,5 milhão com recursos do Ministério da Saúde.





Moacélio Sousa gravou um vídeo mostrando esgotos na rua da Palhoça que caem no açude bem próximo a um balneário muito usado pelos banhistas que têm evitado o local. Segundo os moradores, desde quando o problema começou, em 2009, o movimento de banhistas diminuiu prejudicando os donos de bares e restaurantes. O problema é antigo e foi denunciado várias vezes pelos moradores, mas segue sem resolução por parte do poder público. Em julho de 2009 o Diário do Nordeste publicou matéria denunciando o fato e desde então nada foi feito.





Moacélio Sousa mora bem próximo a uma das caixas coletoras e disse que quando enche, os esgotos vazam e o mau cheiro torna-se insuportável. “A gente pede à Prefeitura, ao SAAE ou à Cagece que tenha dó. Vamos zelar nosso açude que tiramos água para beber e tomar banho”.





O Sr. Miguel Ferreira, morador do distrito há 27 anos, disse que o esgoto cai para dentro do açude dia e noite. “O esgoto passa só dois dias ou três dias sem vazar, mas depois volta a cair para dentro do açude. Algumas vezes que vem o carro para esvaziar a caixa coletora. Foi um erro muito grande ter feito uma fossa dessa no açude”. Disse o Sr. Miguel Ferreira.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de comunicação do SAAE para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta matéria o portal não teve retorno.

Por Edwalcyr Santos/Portal Paraíso