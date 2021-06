Após polêmica, Prefeitura de Santa Quitéria cancela sorteio com kits eróticos e cortesias de motel

Em nota, a Prefeitura informou que a proposta era ajudar o comércio local, mas, diante da repercussão, o sorteio precisou ser cancelado.





Um sorteio que seria realizado na página no Instagram da Secretaria de Cultura e Juventude de Santa Quitéria foi o centro de uma polêmica na última terça-feira (8). Em alusão ao Dia dos Namorados, que acontecerá no próximo sábado (12), o perfil na rede social ia sortear brindes como jantar romântico, um buquê de flores, kits eróticos e cortesia de motel.





A ação deu o que falar nas redes sociais, seja em críticas ou em apoio à ação da Prefeitura de Santa Quitéria. Diante da repercussão, a gestão optou por tirar o sorteio do ar e publicou uma nota de esclarecimento no perfil do Instagram. “A todos os nossos seguidores que acompanham nosso trabalho ao longo desses seis meses, achamos necessário esclarecer esse ocorrido. E a todos que estavam participando do referido sorteio, pedimos desculpas por ter que encerrar o mesmo. Pois a falta de informação de alguns levou a esse cenário”, diz o texto.





Além disso, a Prefeitura esclarece que o sorteio não fazia uso do dinheiro público, já que todos os itens que seriam entregues aos ganhadores seriam doados pelas próprias empresas participantes. A ação, segundo a nota de esclarecimento, visava incentivar a economia local.





“A secretaria de Cultura juntamente com o comércio do nosso município preparou e organizou a agenda para nossos casais. Como sabemos, nosso país passa por uma crise financeira muito grande, e nosso comércio está necessitando de uma ajuda. A secretaria de Cultura, que desde primeiro de Janeiro de 2021 está de portas abertas para todos. Sem discriminação de raça ou qualquer espécie de preconceito. Com isso, em parceria com alguns parceiros, com o objetivo de ajudar ambas as partes, criamos um sorteio com brindes ofertado pelas referidas lojas”, diz a nota.

Via Gabriel Lopes