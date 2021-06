Novo Decreto estende até às 22h horário para funcionamento do comércio

O funcionamento de atividades comerciais como restaurantes e shoppings no Ceará será ampliado até as 22h em todas as regiões, exceto Cariri, a partir de segunda-feira (7). Novo decreto vai liberar ainda eventos corporativos com protocolos e restrições de capacidade a partir do próximo dia 14 de junho, segundo Camilo Santana.





A ampliação dos horários será possível por mudança no toque de recolher, que entrará em vigor somente às 23h. As atividades estavam sendo encerradas às 21h desde o dia 17 de maio.





Anúncio foi realizado por meio de live no fim da tarde desta sexta-feira (4). Decreto será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) neste sábado (5).





A expectativa de empresários era exatamente que os pequenos eventos fossem liberados. Setor está parado desde o fim do ano passado e tem sofrido com as restrições impostas nos decretos. Sindicato relatou demissão de 52% dos funcionários do segmento.





VALEM A PARTIR DE SEGUNDA (7), TODOS OS DIAS DA SEMANA





– Comércio de rua: 10h às 19h

– Comércio em shopping: 12h às 22h

– Restaurantes: 10h às 22h (com capacidade de até 50%)

– Toque de recolher: 23h às 5h





*os novos horários não valem para o Cariri, que segue com restrições