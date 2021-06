Prefeitura de Sobral divulga terceira lista de convocação do programa "Mais Emprego, Mais Sobral"

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico (STDE), divulgou, nesta quarta-feira (02/06), a terceira convocação do programa “Mais Emprego, Mais Sobral”. São mais 300 classificados, completando as 1000 vagas propostas pelo programa.





Os candidatos convocados devem ir aos locais indicados levando cópia dos seguintes documentos: carteira de identidade, título de eleitor (apenas lado dos números) e comprovante da última votação ou certidão de quitação eleitoral, CPF, CTPS (folha da carteira de trabalho onde ficam a foto e os dados pessoais), PIS/PASEP ou NIS (número do cartão do Bolsa Família), uma foto 3x4 (opcional), carteira de reservista (para os homens), comprovante de endereço atual (conta ENEL, SAAE ou telefone fixo), comprovante de conta bancária do Banco Itaú (se o candidato não tiver conta bancária, a STDE posteriormente fornecerá uma carta para a abertura de conta salário), certidão de casamento, certidão negativa de antecedentes criminais impressa (acesso pelo site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Governo do Estado do Ceará) e, no caso de candidatos com deficiência, apresentar cópia do atestado médico comprovando que é Pessoa com Deficiência (PcD).





Lista de convocados AQUI (Edital de Convocação nº 011/2021)