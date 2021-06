Sobral é a primeira cidade da Zona Norte a abrir vacinação contra a Covid-19 para população geral; veja lista de agendamentos para este sábado (05/06)

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, inicia, neste sábado (05/06), a vacinação da população geral de forma escalonada por idade, em ordem decrescente, começando pelas pessoas da faixa de 59 a 55 anos que confirmaram cadastro no VacinaSol até as 14h55 da sexta-feira (04/06). A lista com os nomes das pessoas e locais de vacinação foi divulgada nesta sexta-feira. A ação acontecerá nos 37 pontos de vacinação na sede e distritos, das 8h às 12h.





Para se vacinar é preciso comparecer aos postos de vacinação com documento de identificação com foto, número do cadastro do SUS e constar na lista de convocação.





Comorbidades, gestantes, puérperas e profissionais da Segurança Pública continuam recebendo a aplicação da primeira dose na Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia, das 8h às 12h.





Confira a lista de agendamento AQUI