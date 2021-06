Paciente com Covid-19 foge de hospital correndo de enfermeiros no Paraná

Internado na Policlínica em Santa Helena, no Oeste do Paraná, um homem com Covid-19 fugiu da unidade hospitalar na tarde deste sábado (5). O paciente estava em tratamento no local desde o dia 2 de junho.





Em relato à polícia, uma enfermeira do hospital disse que o homem queria sair do quarto de internação para andar até o saguão da unidade para conversar com a esposa. A profissional contou que o paciente foi orientado a ficar no quarto, mas acabou desrespeitando as recomendações.





A equipe de enfermeiros correu atrás dele para recolocá-lo de volta no quarto, mas o paciente começou a correr. Um detalhe que chamou atenção foi que ele saiu da Policlínica entrou em um carro, e fugiu do local, sem o paradeiro ser desvendado pela polícia.





A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, e efetuou várias buscas pela região, mas não encontrou o paciente.





De acordo com informações da Secretaria Municipal da Saúde de Santa Helena, a pasta já encontrou em contato com os familiares do paciente, para garantir o cumprimento do isolamento do homem em sua residência, evitando assim que ele dissemine o vírus para outras pessoas.





Outro caso recente





Em março, um paciente tentou fugir do Hospital Universitário de Londrina, mas acabou sendo capturado novamente pela equipe médica e policiais. O homem de 45 anos teve uma crise de ansiedade, ao ver uma idosa próxima ao seu leito ser intubada, e tentou se evadir da unidade, sendo detido há alguns quarteirões de distância do hospital.





Duas semanas após a fuga malsucedida, ele teve morte cerebral detectada após sofrer parada cardiorrespiratória em função de complicações do quadro da Covid-19.





Via i7News