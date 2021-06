Pai joga 80 mil moedas de um centavo no quintal da casa da ex-mulher como pensão para a filha

Um homem pagou a pensão da filha com 80 mil moedas de um centavo no último dia 21 de maio. Os 800 dólares, cerca de R$ 4.050 na cotação atual, foram jogados no quintal da casa da ex-esposa. O incidente aconteceu no estado norte-americano da Virgínia, nos Estados Unidos, no dia em que a jovem completou 18 anos. As informações do portal Uol.





Avery Sanford, a filha, não chegou a presenciar a situação por estar na escola no momento em que tudo aconteceu. A mãe, no entanto, viu tudo. A princípio, ela não sabia que era o pai da filha, só o reconheceu depois que ele explicou se tratar do último pagamento de pensão alimentícia ao ser questionado sobre o que estava fazendo.





As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o homem estaciona um trailer em frente à casa e começa a jogar todas as moedas no quintal. O veículo era alugado.





Apesar do constrangimento do momento, Avery decidiu contornar a situação e transformá-la em solidariedade. Ela e a mãe doaram o dinheiro da pensão para o abrigo Safe Harbor, que atua com vítimas de violência doméstica, sexual ou do tráfico de pessoas.





"Só de eu me virar e doar esse dinheiro para mães e crianças necessitadas, já sinto que isso realmente torna esta situação positiva", disse a jovem.





De acordo com o Uol, a mãe da jovem depois registrou o episódio à Polícia do Condado de Henrico. O tenente Matthew Pecka disse que a Polícia documentou o ocorrido, mas nenhuma queixa foi registrada.





Por Marília Serpa

Via portal O Povo