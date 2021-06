Tragédia do teleférico: Vídeo mostra o momento da queda

Nesta quarta-feira (16), o canal italiano TG3 divulgou pela primeira um vídeo em que mostra o teleférico que caiu no norte da Itália, no último dia 23 de maio, matando 14 pessoas. O único sobrevivente foi uma criança de 5 anos, que perdeu toda a família no acidente.





Nas imagens, o trajeto já estava sendo finalizado, com a cabine próxima ao desembarque. Como o sistema de trava de emergência estava desativado, a cabine desceu muito rapidamente com o rompimento de um cabo.





As imagens também mostram o desespero do funcionário que trabalhava no local no momento da tragédia.





Três responsáveis pelo teleférico chegaram a ser presos preventivamente, mas dois deles, Enrico Perocchi e Luigi Nerini, foram soltos pouco depois, enquanto o terceiro, Gabriele Tadini, foi colocado em detenção domiciliar.





Os investigadores estão analisando quem dera a ordem e os motivos para a medida ter sido adotada. (Pleno News)

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021