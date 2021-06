PEDIDO DE AJUDA!

"Esse é o seu Francisco Alves de Oliveira, ele veio do Ceará, em busca de melhoria de vida, chegando no Porto de Manaus, roubaram a mala dele com todos os pertences, inclusive os seus "documentos" agora ele está morando na calçada do SPA do bairro Alvorada 1. Ele tem uma filha que se chama Michelly de Souza Oliveira, seu Francisco é do interior do Ceará chamado Sobral, ele não lembra do nome da sua rua, mais o bairro é o "Alto da Brasília". Vamos ajudar o seu Francisco, compartilhem até chegar em um conhecimento, parente ou a sua família. Seu Francisco não tem onde morar, não tem o que comer e nem o que vestir. Enquanto a família de seu Francisco o encontre, podemos da alimentos, roupas entre outras coisas. Como eu soube desse situação? Eu estava junto com uma equipe EVANGELIZANDO, a importância de ouvir as pessoas. Eu agradeço se você compartilhar... seu Francisco precisa voltar pra casa. Obs: O seu Francisco me autorizou fazer esse anúncio."