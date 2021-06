Motoqueiro morre ao tentar bater recorde mundial de salto à distância. VEJA VÍDEO

O motoqueiro Alex Harvill, um aventureiro de 28 anos, morreu após tentar bater um recorde mundial de salto à distância com o veículo, em Washington, nos Estados Unidos da América (EUA). A distância total da rampa até o ponto de pouso era de 45 metros. Alex pretendia saltar de uma distância de 107 metros. As informações são do jornal Daily Mail.





Nas imagens, é possível observar que Harvill acelerou durante alguns metros antes de levantar voo. Porém, o cálculo não foi realizado de maneira adequada e sua moto colidiu com o chão antes do ponto adequado de pouso.





Após o acidente , Alex foi levado para o Hospital Samaritano em Moses Lake para que os primeiros socorros fossem realizados. Porém, o motoqueiro chegou ao hospital sem vida. Uma autópsia será realizada nesta sexta-feira (18) para que as causas da morte sejam avaliadas.





O coronel de Grant County enviou suas "profundas condolências vão para a família, amigos e entes queridos de Alex" em uma publicação no Facebook.





Os vídeos foram gravados por espectadores que esperavam pelo recorde mundial na arena Moses Lake Airshow, em Washington. Harvill é o detentor do recorde mundial de salto de distância de terra a terra no Guinness Book, com um voo de 90 metros.





Há um mês, Harvill publicou em suas redes sociais que ele e sua esposa estavam grávidos à espera de seu segundo filho.