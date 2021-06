Permissionários do Mercado Central de Sobral reclamam de falta de energia nos boxes

A falta de energia nos boxes na parte superior do Mercado Central de Sobral, segundo os permissionários, tem incomodado porque além de dificultar o uso da maquininha ainda estão sem ventiladores e internet.





Depois de 113 dias fechado pelo lockdown, decretado dia 8 de fevereiro, o Mercado Central de Sobral voltou a reabrir na quarta-feira (2/6), os setores de carnes localizado na parte inferior do mercado e o de roupas e utilidades na parte superior. Permissionários reclamam que os boxes estão sem energia, o que dificulta o uso de maquininhas, e da falta de ventiladores para diminuir o calor.





Os permissionários da parte inferior do mercado reclamam que o portão que divide o comércio de cereais do setor de carnes e peixes, está fechado e para quem está do lado dos cereais e quer ter acesso ao setor, tem que dá uma volta grande. O Sr. José Arimatéia, permissionário dono de um mercadinho disse para o Portal Paraíso que não consegue usar o banheiro porque fica do lado do setor de carnes e peixes e fazer o percurso demora muito e falou ainda que não tinha necessidade de fechar o portão.





A permissionária Conceição Sousa mostrou como fica escuro o seu boxe sem energia





Já a parte superior do Mercado Central onde funciona o setor de vendas de roupas e utilidades os permissionários reclamam que os boxes desde quando foi reaberto na quarta-feira (2/6), estão sem energia o que dificulta o trabalho tanto dos comerciantes quanto dos clientes. Dona Berenice Sousa falou para o Portal Paraíso que os protocolos de higiene estão sendo respeitados, mas estão faltando algumas coisas para poder funcionar como antes. “Além do movimento estar muito fraco, está faltando abrir o portão da parte de baixo para facilitar o acesso, mas já disseram que vão abrir aos poucos e está faltando energia nos boxes o que dificulta nosso trabalho. Fora dos boxes tem energia e para usarmos a maquininha eles deixaram uma tomada para que todos a utilizem”.





A reportagem do Portal Paraíso falou com alguns permissionários da parte superior do mercado que não quiseram se identificar, mas relataram que por causa da falta de energia nos boxes, alguns estão sem internet e a tomada disponibilizada fica distante de alguns boxes o que dificulta uso da maquininha.





O Portal Paraíso procurou o presidente da Associação do Microempresários de Sobral, João Humberto, para falar sobre os problemas citados pelos permissionários, mas não conseguiu.





Por Edwalcyr Santos/Portal Paraíso