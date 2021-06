Promoção da Secretaria de Cultura de Santa Quitéria sorteia kit erótico e cortesia de motel

Uma promoção feita pela Secretaria de Cultura de Santa Quitéria deu muito o que falar nesta segunda-feira (07) por ser, digamos, bem atípica e ousada. O sorteio, voltado para o Dia dos Namorados, está sendo feito pelo Instagram da secretaria, em parceria com algumas empresas locais, para presentear usuários daquela rede social.





Entre os prêmios, um jantar romântico e um buquê de rosas, mas o que chamou a atenção do público foram os itens picantes: um kit erótico, ofertado por um sexshop e uma cortesia para um motel da cidade.





O assunto logo viralizou e a maior parte dos internautas ficou em choque por estar ocorrendo em uma página institucional e que outros brindes mais românticos poderiam ter sido ofertados no lugar destes. Mesmo com a repercussão dos prints, a organização manteve a publicação, no entanto, removeu os nomes dos prêmios e manteve apenas as regras. Com data de sorteio marcada para o próximo dia 10, já contava com 365 comentários até o fechamento desta matéria.





A Voz de Santa Quitéria contatou o secretário da pasta, Salvador Holanda, que confirmou a promoção, tendo atribuído a ideia à equipe responsável pelas mídias e a remoção dos itens na descrição, e que o kit e a cortesia foram doações dos próprios estabelecimentos. A própria administração recebeu com surpresa a notícia.





(A Voz de Sta. Quitéria)